Polizei Mettmann

POL-ME: BMW-Elektrofahrzeug sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer - Ratingen - 1906046

Mettmann (ots)

Am (Pfingst-)Sonntagnachmittag des 09.06.2019, gegen 15.00 Uhr, wurde die Ratinger Polizei von Zeugen in die Parkanlage zwischen dem Lintorfer Kirmesplatz am Thunesweg und dem Dickelsbach gerufen. Dort hatten diese ein verlassenes, offenbar herrenloses Elektrofahrzeug aufgefunden. Der BMW i8 Concept Spyder, bei dem es sich um ein 6V-Sportwagen-Aufsitzfahrzeug für Kinder (Kinderspielzeug / Maße: 620 x 564 x 1125 cm) handelt, wurde von der Polizei mit eigenen Mitteln sichergestellt - ein professioneller Abschleppwagen war in diesem Fall nicht erforderlich.

Nun lagert das Kinderelektroauto, welches zwar deutliche Gebrauchsspuren zeigt, ehemals aber zwischen 200,- und 300,- Euro wert war, bei der Ratinger Polizei. Dort wartet der "BMW" auf seinen rechtmäßigen "Fahrzeughalter", der aber natürlich einen Eigentumsnachweis führen muss, bevor er seinen exklusiven Sportwagen zurückerhält.

Interessant ist dabei für die Polizei zu erfahren, wie der sichergestellte "Spyder" in die Lintorfer Parkanlage kam, da vermutet wird, dass das Fahrzeug zuvor von noch unbekanntem Dieb gestohlen und für eine unerlaubte "Spritztour" genutzt worden sein könnte, bis der Akku-Strom endete.

Sachdienliche Hinweise zum rechtmäßigen Eigentümer des grau-blauen BMW i8 Concept Spyders nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

