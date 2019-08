Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

L 288 / Riedhausen

Verkehrsunfall

Ein schwer und zwei leicht verletzte Verkehrsteilnehmer sowie Sachschaden von rund 45.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 15.00 Uhr auf der L 288 ereignet hat. Eine 55-jährige Ford-Lenkerin befuhr die Landesstraße von Riedhausen kommend in Richtung Wilhelmsdorf. Als sie einen langsamer fahrenden Opel überholen wollte, übersah sie beim Ausscheren den bereits auf gleicher Höhe befindlichen, ebenfalls zum Überholen ausgescherten Kia eines 26-Jährigen und kollidierte mit diesem. Hierbei wurde der Ford nach links von der Fahrbahn geschleudert, überschlug sich einmal und kam wieder auf den Rädern auf der Wiese zum Stehen. Der Kia kollidierte zudem mit dem Opel des 84-Jährigen. Die schwer verletzte Ford-Fahrerin wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Leicht verletzt wurden jeweils die Beifahrerinnen im Kia und im Opel. Die nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten abgeschleppt werden. Während der Einsatzmaßnahmen war die L 288 bis 18.30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr und Polizei umgeleitet.

Aulendorf

Trunkenheitsfahrt

Stark alkoholisiert war am Samstag gegen 22.30 Uhr ein 35-jähriger Mann, der kurz zuvor mit seinem Motorrad unterwegs war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 2,5 Promille, weshalb die Beamten im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe veranlassten und seinen Führerschein sicherstellten. Wegen einer Trunkenheitsfahrt muss er sich nun verantworten.

Weingarten

Vorfahrt missachtet

Rund 9.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 21.45 Uhr an der Kreuzung Waldseer Straße / Danziger Straße ereignet hat. Ein 19-jähriger VW-Lenker befuhr die Danziger Straße in Richtung Kreuzung Waldseer Straße und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt eines vorfahrtsberechtigten 51-jährigen Sprinter-Lenkers. Bei der Kollision wurde niemand verletzt, beide Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit.

Isny

Einbruch

Ein unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum von Samstag, 12.30 Uhr, bis Sonntag, 08.00 Uhr, gewaltsam Zutritt in ein Gebäude in der Maierhöfer Straße. Über ein Fenster stieg er in ein Büro, durchwühlte mehrere Schränke und Schubladen und entwendete eine Geldkassette. Unbekannt ist bislang noch, wieviel Bargeld sich in der Kassette befand. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0, in Verbindung zu setzen.

Bad Wurzach

Einbruch

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Freitag, 17.30 Uhr, bis Samstag, 09.00 Uhr, gewaltsam Zutritt in das Tennisheim. In der Küche bereiteten sie sich ein Essen mit dort aufgefundenen Lebensmitteln zu. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0, zu informieren.

Aitrach

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum von Freitag, 21.30 Uhr, bis Samstag, 11.30 Uhr, vermutlich bei der Vorbeifahrt einen auf dem Parkplatz des Campingplatzes in der Illerstraße abgestellten Skoda. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0, zu wenden.

K 8030 / Hebrazhofen

Auffahrunfall

Ein 59-jähriger Mazda-Lenker fuhr vermutlich aus Unachtsamkeit am Sonntag gegen 17.15 Uhr auf der K 8030 auf einen verkehrsbedingt langsam werdenden VW einer 34-Jährigen auf und verursachte Sachschaden von rund 8.000 Euro. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.

K 8008 / Riehlings

Alkoholisierter Radfahrer tödlich verletzt

Tödliche Verletzungen erlitt am Sonntag gegen 11.45 Uhr ein 59-jähriger Pedelec-Fahrer, nachdem er auf der K 8008 die Vorfahrt eines 65-jährigen VW-Lenkers missachtet hatte und mit diesem kollidierte. Der Radfahrer befuhr die Kreisstraße von Kaibach kommend in Richtung Dürren. Vermutlich aufgrund seines Alkoholkonsums missachtete er an einer Einmündung nach Riehlings die Vorfahrt des VW-Lenkers. Bei der Kollision wurde der 59-Jährige zunächst auf die Motorhaube und von dort auf die Straße geschleudert. Der Radfahrer, der keinen Helm getragen hatte, wurde mit schweren Kopfverletzungen vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo er kurze Zeit später seinen starken inneren Verletzungen erlag. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

