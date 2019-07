Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Automatenaufbrecher vorläufig festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht auf Freitag (12.07.2019) einen 24 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der offenbar versucht hat, einen Zigarettenautomaten an der Ostendstraße aufzubrechen. Ein Zeuge beobachtete gegen 03.55 Uhr, wie der Tatverdächtige offenbar mit einem Brecheisen versuchte, den Zigarettenautomaten aufzubrechen. Als der Tatverdächtige bemerkte, dass er beobachtet wurde, flüchtete er. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeibeamte nahmen ihn jedoch wenig später am Ostendplatz vorläufig fest. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

