Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebstahl aus Auto - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagvormittag (11.07.2019) offensichtlich die Gelegenheit genutzt und aus einem offenstehenden Kofferraum eines Autos eine Handtasche entwendet. Eine 76 Jahre alte Autofahrerin hielt gegen 09.00 Uhr mit ihrem Auto am Fahrbahnrand an der Teutoburger Straße, um eine Freundin abzuholen. Als die 76-Jährige ihrer gehbehinderten Bekannten beim Einstieg ins Fahrzeug half, ließ sie für einen kurzen Moment den Kofferraumdeckel offen und unbeaufsichtigt. Als die Frau diesen kurz darauf schloss, bemerkte sie das Fehlen ihrer Handtasche. In der Umgebung entdeckte sie einen unbekannten Mann, der mit ihrer Handtasche unter dem Arm zu Fuß in Richtung Kyffhäuserstraße lief. Als sie den Unbekannten ansprach, rannte dieser los. Gegen 21.45 Uhr entdeckte eine Zeugin die Handtasche in einem Mülleimer an einem Spielplatz an der Hunsrückstraße. Der Täter stahl offensichtlich nur den Geldbeutel mit mehreren Hundert Euro Bargeld, Ausweisdokumenten und Debit-Karten. Der Täter wird als etwa 170 bis 175 Zentimeter großer, schlanker, dunkelhäutiger Mann beschrieben, im Alter zwischen 25 und 28 Jahren. Er war bekleidet mit einer blauen Jeans, einem grauen Kapuzenpulli und weißen Schuhen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

