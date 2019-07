Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim-Lützelsachsen: In Gaststätte Geldbörse gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Weinheim-Lützelsachsen (ots)

Am Freitagabend entwendete ein unbekannter Täter in einer Gaststätte im Weinheimer Ortsteil Lützelsachsen den Bedienungsgeldbeutel. Der Unbekannte bestellte kurz nach 21 Uhr in der Gaststätte ein Bier. Dieses konsumierte er im Schankraum und wartete einen passenden Augenblick an, in dem er sich alleine im Raum befand. Er begab sich daraufhin zur Kasse und entnahm daraus den Bedienungsgeldbeutel, verließ fluchtartig die Räumlichkeiten und rannte in Richtung Bahnhof davon. Der Wirt konnte dies noch beobachten und nahm noch die Verfolgung auf, konnte den Unbekannten aber nicht mehr einholen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 28 Jahre alt - Ca. 165 cm groß - Süd- bis südosteuropäisches Aussehen - Sportliche Figur - Kurze schwarze Haare - Vollbart - Trug eine kurze schwarz-blaue Hose und eine schwarz-blaue Joggingjacke

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

