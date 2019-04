Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Linz am Rhein (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr kam es auf der L 253 zwischen der Ortslage Kretzhaus und Linz am Rhein zu einem Verkehrsunfall eines 38-jährigen Motorradfahrers. Dieser überholte vor einer Kurve einen PKW und verlor anschließend in der Kurve die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde der Mann letztlich mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Koblenz verbracht. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Augenzeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein zu melden. Telefon: 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

