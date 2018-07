POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Simmern für das Wochenende vom 06.-08.07.2018

Koblenz (ots) - -Unfallgeschehen- Pkw überschlägt sich In der Nacht zu Samstag befuhr die 21-jährige Fahrerin eines Pkw gegen 01.30 Uhr die L 193 in der Gemarkung Raversbeuren. Hierbei geriet sie im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn, wobei sich das Fahrzeug überschlug. Die junge Frau blieb unverletzt.

Quad überschlägt sich Am Freitagabend gegen 20.00 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem Quad die Kreisstraße 40 zwischen Steinbach und Budenbach. Beim Durchfahren einer Rechtskurve kippte das Fahrzeug um und überschlug sich. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Zusammenstoß mit Hirsch auf der B 50 Am Freitag gegen 22.45 Uhr kam es auf der B 50 im Bereich von Rheinböllen zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Hirsch. Der Pkw wurde hierbei stark beschädigt.

-Ordnungswidrigkeiten- Fahren unter Drogeneinfluss Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurden am Samstagnachmittag bei dem 19-jährigen Fahrer eines Pkw drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Ein durchgeführter Vortest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen; sein Führerschein präventiv sichergestellt. Bemerkenswert ist der Umstand, dass der Fahrer erst am 17. Juni im Bereich Kirn kontrolliert worden war. Auch bei dieser Fahrt stand er unter dem Einfluss von Drogen.

-Straftaten- Dieseldiebstahl Ein Zeuge meldete hiesiger Dienststelle am Sonntagmorgen gg. 03.00 Uhr, dass sich mehrere Personen auf einem Parkplatz in der Gemündener Straße in Simmern an einem Lkw zu schaffen machen. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass 3 Männer an dem Lkw aktuell Diesel abzapften. Einer der Beteiligten konnte festgenommen werden, die beiden anderen flüchteten zu Fuß. Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers verliefen negativ. In dem von den Tätern benutzten Transporter wurden deliktstypische Utensilien (Kanister, Schläuche) vorgefunden und sichergestellt.

Brand einer Dixi-Toilette Am Freitagabend gegen 20 Uhr kam es in der Schillerstraße in Rheinböllen zum Brand einer Dixi-Toilette. Die Toilettenbox brannte völlig ab. Durch das Feuer wurde auch ein in der Nähe stehender Baucontainer in Mitleidenschaft gezogen.

