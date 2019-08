POL-KN: Zum Motorfahrzeug umgebautes Fahrrad

Polizeipräsidium Konstanz

Überlingen/Bodenseekreis (ots)

Nicht schlecht staunte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen, als sie am Sonntagabend in der Lippertsreuter Straße einen 24-jährigen Fahrradfahrer kontrollierte. Der Mann hatte an dem Rad offenbar einen Verbrennungsmotor samt Tank und Abgasanlage angebaut und somit das Fahrrad zu einem Motorfahrzeug umgebaut. Die Vorderradbremse war deaktiviert und deren Bremshebel zum Gashebel umfunktioniert worden. Wie schnell das Gefährt tatsächlich fahren kann, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Da das Zweirad nach dem Umbau nicht mehr den geltenden Zulassungsvorschriften entspricht, nicht über einen entsprechenden Versicherungsschutz verfügt und sich auch allgemein in einem verkehrsuntüchtigen Zustand befand, wurde es sichergestellt. Gegen den 24-jährigen Besitzer wird nun ermittelt.

