Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus

Niederzier (ots)

Eine Abwesenheit der Bewohner von 90 Minuten reichte am Dienstag aus, um aus einem Wohnhaus in der Köttenicher Straße in Huchem-Stammeln Schmuck und Geld zu stehlen.

Zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr drangen demnach Unbekannte in das Haus ein, nachdem sie über ein Gartentor an die Rückseite des Hauses gelangt waren. Dort wurde das Glas der Terrassentür beschädigt und durch das entstandene Loch der Türgriff geöffnet. Nach ersten Feststellungen der Geschädigten wurden Bargeld und Schmuck entwendet.

Im Tatzeitraum hatte eine Zeugin eine verdächtige Beobachtung gemacht. Zwei weibliche Personen südländischen Aussehens liefen in der Einfahrt des Tatobjektes hin und her. Wenig später fuhr ein schwarzer Kleinwagen mit erhöhter Geschwindigkeit vom Haus in unbekannte Richtung weg. Bei den ersten drei Buchstaben des abgelesenen Kennzeichens soll es sich um die Städtekennung MON gehandelt haben.

Die Kriminalpolizei hat Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen. Jeder Hinweis zählt!

