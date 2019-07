Polizei Düren

POL-DN: Drogenhändler festgenommen

Mit der gestrigen Festnahme eines 25-jährigen Düreners, der als Kopf einer Tätergruppierung einen umfangreichen Handel mit Marihuana, Haschisch und Amphetamin in Düren betreiben soll, geht die Polizei weiterhin konsequent gegen lokale Drogendealer vor. Der Tatverdächtige wurde in der Wohnung seiner gleichaltrigen Freundin, die an den BtM-Geschäften beteiligt sein soll, in Merzenich angetroffen und festgenommen. Zudem wurden mehrere weitere Objekte der Gruppierung durchsucht, in denen teils erhebliche Mengen Amphetamin sowie Grundstoffe zur Amphetaminherstellung aber auch Marihuana, Haschisch sowie Ecstasytabletten aufgefunden und sichergestellt werden konnten. Der Festgenommene wurde noch am Nachmittag dem zuständigen Haftrichter bei dem Amtsgericht Aachen zur Verkündung des Haftbefehls vorgeführt.

