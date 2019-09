Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- BMW gestohlen

Schwelm (ots)

In der Nach zu Dienstag entwendeten Unbekannte einen an der Göckinghofstraße geparkten blauen BMW Alpina B3. Das Fahrzeug war vor dem Haus des Besitzers an der Straße geparkt. Hinweise auf die Fahrzeugdiebe gibt es nicht. Das Auto ist 11 Jahre alt und war mit EN Kennzeichen ausgestattet.

