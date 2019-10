Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 071019-897: Gestohlener VW Golf - Polizei sucht Zeugen

Hückeswagen/Wipperfürth (ots)

Einen 12 Jahre alten VW Golf haben Unbekannte bei einem Einbruch in eine Firma in Hückeswagen-Kobeshofen erbeutet; der Wagen konnte zwischenzeitlich in Wipperfürth sichergestellt werden. Die Täter hatten zwischen 14 Uhr am Donnerstag und 12 Uhr am Freitag (3./4. Oktober) ein Fenster einer Firma in der Straße Stahlschmidtsbrücke aufgehebelt und waren so an die Schlüssel des Wagens gekommen. Der blaue VW Golf Kombi mit den Kennzeichen GM - A 1011 blieb allerdings nicht lange verschwunden, wurde er doch bereits am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz gegenüber dem Kesselhaus an der Lenneper Straße in Wipperfürth wieder aufgefunden. Zeugen, die das Fahrzeug in der Zwischenzeit beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

