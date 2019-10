Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 071019-896: Einbruchsversuch rechtzeitig entdeckt

Gummersbach (ots)

Nur kurz zum Einkaufen hatte sich am Samstagabend (5. Oktober) ein Bewohner der Roonstraße außer Haus befunden; als er zu seinem Wohnhaus zurückkehrte, entdeckte er einen Einbrecher. Gegen 20.30 Uhr war der Geschädigte nach Hause gekommen und hatte gesehen, dass der Bewegungsmelder hinter dem Haus das Licht eingeschaltet hatte. Als er sich daraufhin in den Garten begab, traf er dort auf einen Fremden, der auf Ansprache vorgab seinen Hund zu suchen und wegrannte. Es stellte sich heraus, dass sich der Mann zuvor an einem Kellerfenster zu schaffen gemacht hatte. Der dunkel gekleidete Verdächtige war etwa 175 cm groß und hatte eine gedrungene Statur. Weiterhin trug er eine Mütze und führte einen Rucksack mit. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

