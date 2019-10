Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 061019-894: Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Engelskirchen (ots)

Auf der Overather Straße (L 136) ist am Samstagabend (5. Oktober) ein alkoholisierter Autofahrer aus Engelskirchen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt; er zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der 26-jährige Engelskirchener war gegen 20.25 Uhr auf der L 136 in Richtung Loope gefahren und hatte kurz hinter dem Bahnübergang in Ehreshoven die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und prallte in dem angrenzenden Grünstreifen gegen einen Baum. Der Fahrer, der sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zuzog, stand unter Alkoholeinwirkung, so dass die Polizei eine Blutprobenentnahme veranlasste und den Führerschein sicherstellte.

