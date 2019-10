Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 041019-892: Geldautomatensprengung misslungen

Hückeswagen (ots)

In der vergangenen Nacht (4. Oktober) haben Unbekannte in der Hückeswagener Innenstadt versucht an das Geld zweier Geldautomaten eines Geldinstitutes zu gelangen. Anwohner der Bahnhofstraße waren gegen 03.30 Uhr von einem Knall aufgeschreckt worden und hatten die Polizei alarmiert. Die unbekannten Täter hatten versucht die Geldautomaten aufzusprengen; diese wurden zwar beschädigt, an das Geld konnten die Täter aber nicht gelangen. An dem Gebäude entstand lediglich geringer Schaden. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen, die gegebenenfalls verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bank gemacht haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

