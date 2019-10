Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 021019-890: Wurden Einbrecher gestört?

Marienheide (ots)

Über einen Kellerschacht beabsichtigten am Sonntag (29. September) offenbar Einbrecher in ein Haus in Marienheide-Kotthausen einzusteigen. Zwischen 09.00 und 20.00 Uhr hatten die Täter in der Straße "Im Bremenhagen" eine auf einer Kellerschachtabdeckung plazierte Aufbewahrungsbox beiseite gestellt und das Gitter des Kellerschachtes abgehoben. Anschließend sahen sie aber von weiteren Bemühungen, in das Haus einzudringen, ab und flüchteten. Eventuell fühlten sich die Täter gestört, so dass Zeugen die Personen beobachtet haben könnten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell