Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 021019-889: Einbruch in der Talstraße

Bergneustadt (ots)

Zwischen jeweils 21.00 Uhr am Sonntag und Dienstag (29. September - 1. Oktober) sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Talstraße eingestiegen. Um in das Haus zu gelangen, hebelten die Täter zunächst ein Kellerfenster auf. Im Anschluss durchsuchten sie das Haus und öffneten nahezu alle Schränke; ob sie etwas mitgenommen haben, war bei der Anzeigenaufnahme noch unklar. Mit dem Einbruch im Zusammenhang könnte eine Frau stehen, die am Montag im Garten des Hauses gesehen worden ist. Eine nähere Personenbeschreibung ist zurzeit nicht bekannt - mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 zu melden.

