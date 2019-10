Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 021019-888: Einbrecher durch Alarmanlage vertrieben

Gummersbach (ots)

In ein Einfamilienhaus in der Luisenstraße wollten Einbrecher am Montagabend (1. Oktober) einsteigen; sie lösten dabei einen Alarm aus und flüchteten. Gegen 20.00 Uhr hatte die Alarmsirene ausgelöst und die Einbrecher offenbar dazu veranlasst, ihre Bemühungen einzustellen und zu flüchten. Zuvor hatten sie mit einem Hebelwerkzeug mehrfach an einer Terrassentür und einem Fenster angesetzt, diese aber nicht öffnen können. Hinweise zu dem Einbruchsversuch nimmt das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen. Sollten Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Wohngebieten bemerken, verständigen Sie bitte umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110.

