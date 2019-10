Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 011019-885: Seniorin von PKW erfasst

Bergneustadt (ots)

Eine 85-jährige Fußgängerin ist am Montag (30. September) auf dem Gehweg der Kölner Straße von einem abbiegenden Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Seniorin aus Gummersbach befand sich in Höhe der Parkplatzzufahrt des Aldi-Marktes, als eine 81-jährige Gummersbacherin mit ihrem Auto von der Kölner Straße nach links auf den Parkplatz abbiegen wollte. Der Wagen erfasste die 85-Jährige, die dadurch zu Fall kam und sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte sie nach einer notärztlichen Behandlung vor Ort in ein Krankenhaus. An dem Auto der 81-Jährigen entstand lediglich geringer Schaden.

