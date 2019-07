Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizisten beenden Reise eines 16-Jährigen

Ulm (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Samstagvormittag (20.07.2019) gegen 11.45 Uhr im Ulmer Hauptbahnhof einen als vermisst gemeldeten 16-Jährigen kontrolliert. Nach einem Hinweis der Landespolizei sollte der Minderjährige mutmaßlich mit einem Regionalexpress in Ulm ankommen. Die Bundespolizisten trafen den im Landkreis Lindau (Bodensee) wohnenden Jugendlichen schließlich in der Haupthalle an und brachten ihn auf das Polizeirevier, von wo ihn seine erziehungsberechtigte Mutter am Nachmittag abholte. Offenbar war der 16-Jährige auf dem Weg zu einer Bekanntschaft in Nordrhein-Westfalen.

