Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme und Drogen im Gepäck

Bad Krozingen (ots)

Weil er eine gegen ihn angeordnete Geldstrafe nicht bezahlen konnte endete die Reise für einen 41-Jährigen in einer Justizvollzugsanstalt. Der deutsche Staatsangehörige wurde am Sonntagnacht in einem Fernzug auf Höhe Bad Krozingen, auf dem Weg in die Schweiz, von einer Streife der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe kontrolliert. Dabei stellen die Bundespolizisten fest, dass gegen den 41-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetzt vorlag. Zu vollstrecken war eine Geldstrafe in Höhe von 3300 Euro oder ersatzweise 55 Tage Freiheitsstrafe. Da er den geforderten Geldbetrag nicht aufbringen konnte wurde er festgenommen und ins Gefängnis eingeliefert. Im Rahmen der, vor der Einlieferung, durchgeführten Durchsuchung wurden im Rucksack des 41-Jährigen acht Gramm Amphetamin und 9,5 Gramm Marihuana aufgefunden. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und vom Zoll wird eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

