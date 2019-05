Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zugkollision mit Baum endet glimpflich

Lauchringen (ots)

Am Donnerstag gegen 12:30 Uhr kollidierte ein IRE auf dem Weg von Basel nach Singen auf der Hochrheinstrecke bei Lauchringen mit einem Baum, der aufgrund des starken Winds abgeknickt worden war. Die ca. 150 Reisenden und der Triebfahrzeugführer wurden nicht verletzt. Der Zug wurde jedoch bei der Kollision beschädigt. Die eingleisige Strecke musste deshalb zwischen Lauchringen und Erzingen gesperrt werden. Eine Streife der Bundespolizei evakuiert die Reisenden vom zweiten in den ersten Wagen und anschließend wurde durch den Notfallmanager der Deutschen Bahn eine Langsamfahrt des beschädigten Zuges unter Begleitung eines Beamten zum Haltepunkt Lauchringen veranlasst. Dort konnten die Fahrgäste den Zug verlassen und wurden durch einen Schienenersatzverkehr weitergeleitet. Bevor die Strecke wieder endgültig freigegeben werden konnte musste noch ein stärkerer Ast durch Bahnmitarbeiter entfernt werden, der in den Gleisbereich ragte. Gegen 15 Uhr konnte der Zugverkehr dann wiederaufgenommen werden. Über den entstandenen Sachschaden ist noch nichts bekannt.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Katharina Keßler

Telefon: 07628 8059-104

E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell