Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Bundespolizeiinspektion Stuttgart: Mit zwei Haftbefehlen gesuchter 48-Jähriger festgenommen

Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Sonntagabend (14.07.2019) gegen 21:00 Uhr einen 48-Jährigen im Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen. Die Polizeibeamten überprüften zuvor die Personalien des Mannes im Rahmen einer Personenkontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass der bereits wegen Trunkenheit im Verkehr verurteilte polnische Staatsangehörige von der Staatsanwaltschaft Stuttgart mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde, da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlt hatte. Zudem lag gegen den wohnsitzlosen Mann ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Marbach wegen Diebstahls vor. Da der 48-Jährige den erforderlichen Geldbetrag nicht begleichen konnte, wurde er im Anschluss ersatzweise für 80 Tage in ein Gefängnis eingeliefert. Er wird zu einem späteren Zeitpunkt einem Haftrichter vorgeführt, der darüber entscheidet, ob auch der Haftbefehl hinsichtlich des Diebstahlsdelikts in Vollzug gesetzt wird.

