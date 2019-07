Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Herrenloses Gepäckstück

Stuttgart-Rohr (ots)

Ein Hartschalenkoffer hat am Montagabend (15.07.2019) gegen 18:40 Uhr einen Polizeieinsatz am S-Bahnhaltepunkt Stuttgart-Rohr ausgelöst. Reisende meldeten zuvor über den Polizeinotruf einen herrenlosen Gegenstand am Bahnsteig. Alarmierte Spezialkräfte der Bundespolizei untersuchten den Koffer vor Ort. Im Nachhinein stellte sich das Gepäckstück als ungefährlich heraus, da sich in diesem lediglich Reiseutensilien befanden. Die im Nahbereich errichteten Absperrmaßnahmen konnten im Anschluss wieder aufgehoben werden. Es kam zu keinen bahnbetrieblichen Beeinträchtigungen. Die Bundespolizei sucht nun nach dem Eigentümer des Koffers. Hinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

