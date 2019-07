Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Varel - Spiegel abgefahren und geflüchtet - Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am Mittwochmorgen, 03.07.2019, beschädigte in der Zeit zwischen 10.20 und 10.45 Uhr, ein vorbeifahrender Pkw-Fahrer den Spiegel eines in der Windallee, Höhe Hausnummer 29 abgestellten VW Caddy. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben. Zeugen, die den Zusammenstoß des Fahrzeuges ggf. beobachtet haben und Angaben zum bislang unbekannten unfallverursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451/923-115 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell