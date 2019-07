POL-WHV: Nach einem aufmerksamen Zeugenhinweis erfolgte eine Polizeikontrolle in Varel mit Folgen - Polizei leitet diverse Ermittlungsverfahren ein

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

varel. Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen kontrollierten Beamte um kurz nach Mitternacht, 03.07.2019, auf einem Parkplatz Am Tannenkamp einen PKW Golf. In diesem Fahrzeug trafen die Beamten einen 24-Jährigen aus dem Emsland an. Im Rahmen der Personenüberprüfung stellten die Beamten eine Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung fest. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille.

Des Weiteren stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug bereits Mitte Juni entwendet worden war und seit dieser Zeit bei mehreren Tankbetrügereien aufgefallen war. Der 24-Jährige hatte das Fahrzeug außerdem geführt, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein.

Im Fahrzeuginnern fanden die Beamten diverse Lebensmittel und Getränke, die am Tag zuvor in zwei verschiedenen Verbrauchermärkten in Hooksiel und Schillig entwendet wurden.

Der 24-Jährige räumte bei der polizeilichen Vernehmung neben dem Pkw-Diebstahl auch die beiden Ladendiebstähle und den dauerhaften Konsum von THC ein.

Von dem 24-Jährigen wurde eine Blutprobenentnahme entnommen und diverse Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen, insbesondere die Zuordnung möglicher weiterer Straftaten, dauern an.

