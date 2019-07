Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nasenfraktur nach Bedrohung

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein 27-Jähriger hat am Freitagabend (12.07.2019) gegen 19:00 Uhr einen 55-jährigen Mann, der ihn zuvor bedroht hatte, mit Schlägen und Tritten in der Bahnhofsunterführung in Stuttgart-Zuffenhausen verletzt. Der italienische Staatsangehörige hatte sich nach derzeitigen Erkenntnissen wohl zuvor über den Gesundheitszustand des offenbar alkoholbedingt torkelnden 55-Jährigen erkundigen wollen. In der Folge soll der stark alkoholisierte Mann den 27-Jährigen verbal mit dem Tode bedroht haben. Der italienische Staatsangehörige schlug daraufhin dem 55-Jährigen offenbar mit der Faust ins Gesicht und zog ihm die Beine weg, sodass dieser zu Boden fiel. Im weiteren Verlauf soll er auf den Kopf des am Boden liegenden eingetreten und ihn mit einer Bierflasche beworfen haben. Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn hielten den aggressiven Mann bis zum Eintreffen einer Streife der Landespolizei fest. Der 55-Jährige erlitt durch die Auseinandersetzung eine Nasenfraktur und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden. Der 27-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung rechnen. Zudem wurde auch gegen den 55-jährigen, verletzten Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

