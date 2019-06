Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Alkoholkontrolle - Fahrer unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Die Polizei hat am Mittwochabend, 05.06.2019, in WT-Tiengen eine stationäre Alkoholkontrolle durchgeführt. Im Zeitraum von einer Stunde wurden insgesamt 18 Fahrzeugführer kontrolliert. Gegen 23:20 Uhr ergab die Überprüfung eines 28 Jahre alten BMW-Fahrers den Verdacht, dass dieser unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Drogenschnelltest war positiv auf THC, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Bei allen anderen kontrollierten Fahrer und Fahrerinnen war diesbezüglich alles in Ordnung.

