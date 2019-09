Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Firmenwagen von Parkplatz entwendet

Bocholt (ots)

Einen Firmenwagen samt Werkzeug haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen in Bocholt gestohlen. Der Peugeot Boxer hatte auf dem Parkplatz einer Freizeitanlage an der Hochfeldstraße gestanden. Die Tat muss sich dort zwischen dem vergangenen Mittwoch, 04. September, 12.00 Uhr, und Sonntag, 08.30 Uhr, ereignet haben. Der Wagen war grau lackiert und trug ein BOH-Kennzeichen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

