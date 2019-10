Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei Erleben in Gummersbach - Tag der offenen Tür der Kreispolizeibehörde am 5.Oktober

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Gummersbach / Oberbergischer Kreis (ots)

Fräulein Smilla hat sich schon mal in Schale geworfen - die oberbergische Polizeihündin ist bereit für ihren Auftritt am kommenden Samstag (5.Oktober) beim Tag der offenen Tür der Polizei in Gummersbach.

Von 11 bis 18 Uhr warten auf die Besucher rund um das neue Polizeigebäude an der Hubert-Sülzer-Straße 2 in Gummersbach interessante und unterhaltsame Einblicke in die Polizeiarbeit.

Parkmöglichkeiten finden Sie auf den öffentlichen Parkplätzen rund um das Steinmüllergelände und in der Innenstadt. Wir empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Bitte beachten Sie, dass am Veranstaltungstag die Hubert-Sülzer-Straße ab dem Kreisverkehr Rospestraße bis zum Kreisverkehr am Busbahnhof gesperrt ist. Die Straße wird zur Automeile unserer aktuellen und historischen Einsatzfahrzeuge.

Was erwartet Sie?

- Fliegende Polizisten begeistern Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Eine spektakuläre Akrobatik-Show - präsentiert von der Landesturnriege NRW.

- Lassen Sie Ihre Kinder Detektiv spielen - denn, wir brauchen Hilfe bei der Suche nach dem Gummibärendieb! Für erfolgreiche Meisterdetektive winkt am Ende eine Überraschung.

- Nehmen Sie die Verfolgung auf! Mit Blaulicht und Martinshorn geht es beim Slotcar-Rennen rasant zu, denn ein Räuber muss gefasst werden. Nichts für schwache Nerven!

- Wie wird ein Polizeihund trainiert? Wie wird er eingesetzt? Die oberbergische Polizeihündin "Fräulein Smilla" zeigt ihr Können. Die Diensthundführer haben sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Seien Sie gespannt.

- Wie sichere ich meine Ladung auf einem Anhänger? Welcher Kindersitz ist der richtige und ab wann darf mein Kind vorne sitzen? Diese und weitere Fragen beantworten Ihnen die Kollegen des Verkehrsdienstes.

- Die Gewahrsamstüren stehen am 5.Oktober für Sie offen! Treten Sie ein! Keine Angst - wir schließen nicht ab!

- Wollten Sie schon immer mal wissen, welche Ausrüstung in einem Polizeiauto verstaut werden muss? Was trägt ein Polizist so alles an seinem Gürtel? Unsere Kolleginnen und Kollegen geben gerne Auskunft !

- Eigentlich wollen wir das gar nicht erleben - aber wie es sich anfühlt, wenn man sich mit einem Fahrzeug überschlägt und wie der Gurt dann reagiert - das können Sie beim Überschlagsimulator in sicherer Umgebung testen.

Darüber hinaus runden zahlreiche Informationsstände (zum Anschauen, zum Anfassen oder zum Mitmachen), leckeres Essen und ein vielseitiges Kinderprogramm das umfangreiche Angebot ab.

Wir freuen uns über Ihren Besuch! Ihre Oberbergische Polizei

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell