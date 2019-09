Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300919-881: Einbrecher waren auf Schuhe aus

Marienheide (ots)

Mehrere Paare Schuhe und Parfüm haben Einbrecher gestohlen, die zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagabend (26. - 28. September) in ein Einfamilienhaus in der Jahnstraße eingebrochen sind. Die Täter hebelten auf der Gebäuderückseite ein Fenster auf, um in das Gebäude zu gelangen. Dort durchsuchten sie diverse Schränke und nahmen mehrere Paare Schuhe der Größe 42 mit. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

