Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300919-882: Schwarzer 2-er BMW gestohlen

Bergneustadt (ots)

In der Leopold-Krawinkel-Straße haben in der Nacht zu Sonntag (28./29. September) Autodiebe zugeschlagen und einen schwarzen 2-er BMW mit den Kennzeichen GM-UL2502 gestohlen. Die Polizei hofft auf Zeugen, die im Bereich der Tatzeit zwischen 21.00 und 08.00 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben könnten. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

