Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fahrzeugführerin

Rieden, L 83 (ots)

Am 23.09.2019, um 11:32 h, befuhr eine 20-jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Lambrecht, mit ihrem Pkw, Hyundai, die L 83 aus Rieden kommend, in Fahrtrichtung Mayen. Auf regennasser Fahrbahn verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt fuhr der Unfallverursacherin eine Gruppe von 5 Motorradfahrern entgegen. Als der Hyundai über die Gegenfahrbahn rutschte, touchierte dieser das Motorrad eines 59-jährigen Motorradfahrers aus Troisdorf. Die anderen Motorradfahrer konnten rechtszeitig ausweichen und einen Zusammenstoß verhindern. Die Fahrzeugführerin prallte weiter in die gegenüberliegende Böschung, der Pkw überschlug sich und kam auf dem Fahrzeugdach auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Die Fahrerin verletzte sich beim Unfallhergang schwer und wurde durch das DRK ins Bundeswehrzentralkrankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer blieb zum Glück unverletzt. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L 83 war während der Unfallaufnahme für eine Stunde gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell