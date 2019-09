POL-PDMY: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Remagen für das Wochenende

Polizeidirektion Mayen

(Zeitraum 20.09.2019, 12:00 Uhr - 22.09.2019, 12:00 Uhr / Wochenende)

Verkehrsunfälle: Es wurden im Berichtszeitraum insgesamt 11 Verkehrsunfälle gemeldet. In 4 Fällen entfernten sich die Verursacher unerlaubt, so dass hier ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet wurde.

Fußgänger angefahren und geflüchtet Bad Breisig. Am Samstag Vormittgag kam es in der Ausfahrt des Edeka-Parkplatzes in Bad Breisig zu einem zuerst verbal geführten Streit zwischen einem Fußgänger und dem Fahrer eines schwarzen Audi A6 Kombi. Die Kontrahenten konnten sich offensichtlich nicht einigen, so dass sich die Situation zuspitze und der Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug den Parkplatz verlassen wollte. In der Ausfahrt befand sich je-doch noch der Fußgänger, welche in der Folge von dem Audi leicht angefahren und hierbei auch verletzt wurde. Im Anschluss entfernte sich der Audi in Fahrtrichtung Koblenz, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Der verletzte Fußgänger kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Durch Beamte der Polizeiinspektion Remagen wurde gegen den bisher noch unbekannten Fahrzeugführer ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und wegen "gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr" eingeleitet. Die zuständige Polizeiinspektion Remagen führt die Ermittlungen und bittet um sachdienliche Hinweise, Tel. 02642/9382-0

Gemeldeter Wohnungsbrand entpuppte sich als angebrannte Plastikdose Sinzig. Am Freitagabend wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Die eintreffenden Kräfte musste die betroffene Wohnung gewaltsam öffnen und stellten fest, dass eine Plastikdose auf einer heißen Herdplatte angebrannt war und dieses zu der Rauchentwicklung führte, es entstand nur geringer Sachschaden.

Kies auf der Fahrbahn Sinzig. Am Samstag wird gegen 09:30 Uhr gemeldet, dass der Kreisverkehr Harbachstraße/Rheinstraße durch Kies und Schotter großflächig verschmutzt wurde, so dass sich Gefahren insbesondere für Motorradfahrer ergeben können. Die Verschmutzung ist so großflächig, dass diese mit Mitteln der Polizei nicht beseitigt wer-den kann, zur Reinigung der Fahrbahn musste die Straßenmeisterei Sinzig hinzu-gezogen werden. Die Ermittlungen zum Verursacher verliefen bisher negativ, deshalb bittet die Polizeiinspektion Remagen um mögliche Zeugenhinweise zum Verursacher unter der bekannten Tel.-Nr. 02642/9382-0.

Pkw beschädigt Bad Breisig. Bisher unbekannte Täter zerstörten in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Heckscheibe eines geparkten Pkw's im Mönchsweg. Durch Zeugen konnten in der Zeit zwischen 01:00 und 02:00 Uhr mehrere männliche Stimmen wahrgenommen werden, ob dieses allerdings mit der festgestellten Sachbeschädigung an dem Fahrzeug in Verbindung zu bringen ist, konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Zeugenhinweise werden unter der Tel.-Nr. 02642/9382-0 erbeten.

