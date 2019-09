Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Klotten (ots)

Am Samstag, dem 21.09.19, gegen 16.00 Uhr, befuhr ein 13jähriger Radfahrer aus dem Kreis Cochem-Zell als Dritter einer vierköpfigen Fahrradgruppe die Wildparkstraße von Greimersburg kommend in Rtg. Klotten. Im Bereich einer scharfen Rechtskurve kam das Kind offensichtlich ohne Fremdbeteiligung zu Fall und verletzte sich erheblich. Es wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

