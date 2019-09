Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Vollbrand eines Wohnhauses mit angrenzender Scheune

Mayen, Kirchershof (ots)

Am 18.09.2019 wurde der PI Mayen gegen 03:58 Uhr von der Integrierten Rettungsleitstelle ein Brand eines Wohnhauses in Mayen, Kirchershof gemeldet. Bei Eintreffen der Beamten vor Ort stand das Gebäude in Flammen, Löscharbeiten der Feuerwehr wurden begonnen.

Die 4 Bewohner des Hauses konnten sich unverletzt aus dem Gebäude retten. Zur Brandursache können derzeit noch keine genauen Angaben gemacht werden. Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar. Der Gesamtschaden wird auf ca. 450-500.000 Euro geschätzt.

