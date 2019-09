Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Baustellencontainer

Polizei Cochem (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 13.09.19 bis zum 16.09.19 (Wochenende) in mehrere Baustellencontainer der Straßenbaustelle an der K 24 zwischen Illerich und Kaisersesch ein. Sie entwendeten zahlreiche Werkzeuge wie Motorsäge, Bohrmaschine, Motorflex, Hochdruckreiniger. Außerdem stahlen die Täter aus einem Baustellentank 500 Liter Diesel. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Täter dürften einen Transporter als Tatfahrzeug benutzt haben. Wem sind im Bereich der Baustelle verdächtige Fahrzeuge und Personen aufgefallen?

