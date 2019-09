Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten Pkw - Totalschaden

Mayen (ots)

Am Dienstag, 17.09.2019, 06.55 h, übersah ein Pkw-Fahrer an der Anschlussstelle 56743 Mendig,BAB A 61, beim Linksabbiegen einen in Richtung Maria Laach fahrenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Fahrer wurden leicht verletzt. An den Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden. Die Anschlussstelle Mendig, Auffahrt in Richtung Köln, musste während der Unfallaufnahme bzw. der Bergung der Fahrzeuge zeitweise gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Die Fahrbahn konnte um 07.40 h wieder freigegeben werden.

