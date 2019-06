Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in Wohnhaus in Calden: Ursache möglicherweise technischer Defekt

Kassel (ots)

Calden (Landkreis Kassel): Am Samstagabend, gegen 19:50 Uhr, kam es in der Breslauer Straße in Calden zu einem Brand im Keller eines Einfamilienhauses mit zwei Wohnparteien. Zwei Bewohnerinnen, die sich zu dieser Zeit in dem Haus aufgehalten und möglicherweise giftige Rauchgase eingeatmet hatten, wurden vorsorglich mit Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht, das sie nach der Untersuchung jedoch wieder verlassen konnten. Durch das Feuer war der Kellerraum stark beschädigt worden. Zudem entstanden durch die Rauchentwicklung und Rußanhaftungen Schäden im gesamten, teilweise als Wohnraum genutzten Kellergeschoss. Der Schaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf ca. 50.000 Euro. Die ersten Ermittlungen der am Samstag an der Brandstelle eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) haben keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Wie die weiteren Ermittlungen durch die für Brände zuständigen Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo an der Brandstelle am heutigen Montag ergaben, ist ein technischer Defekt im Bereich einer Sauna in dem Kellerraum nicht auszuschließen. Die Ermittlungen dauern an.

