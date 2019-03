Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Fahrer eines weißen Mercedes gesucht

Papenburg (ots)

Gestern Abend kam es um 21:20 Uhr auf der Straße Am Stadtpark zu einem Verkehrsunfall. Zwei Männer im Alter von 23 und 25 Jahren wurde dabei leicht verletzt

Der 25-jährige Fahrer eines Mercedes fuhr die Straße Am Stadtpark in Richtung "Am Emscenter". In Höhe der dortigen Schule kam ihm ein weißer Mercedes auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich der Mann aus Rhauderfehn aus, überfuhr ein Blumenbeet, prallte gegen eine Schulmauer und stieß anschließend gegen einen Baum. Der Fahrer sowie sein 23-jähriger Mitfahrer aus Papenburg zogen sich leichte Verletzungen zu. Der PKW wurde abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 40000 Euro.

Der Verursacher entfernte sich anschließend. Möglicherweise dürfte es sich um einen weißen Mercedes gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

