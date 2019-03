Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Zwei Personen leicht verletzt ins Krankenhaus

Spelle (ots)

Gestern Mittag kam es auf der Nordumgehung zu einem Zusammenstoß zweier Autos.

Eine 79-jährige Frau fuhr die Nordumgehung in Richtung B70, als sie nach links in die Imhofstraße abbiegen wollte. Dabei übersah sie das entgegenkommende Auto eines 51-jährigen Mannes aus Spelle, der die Nordumgehung aus Richtung B70 befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Insassen wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30000 Euro.

