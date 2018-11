POL-KA: (KA) Karlsruhe - Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Karlsruhe (ots) - Offenbar eine Alarmanlage hat am späten Donnerstagabend Einbrecher von ihrem weiteren Vorhaben in der Karlstraße abgehalten. Gegen 23.30 Uhr verschafften sich Unbekannte über eine öffentlich zugängliche Parkgarage Zutritt in einen Vorraum zum Lager eines Lebensmittelmarktes. Dort überwanden sie gewaltsam eine Türe und versuchten durch den Ausbau und dem Einschlagen von Glasbausteinen in den dortigen Lagerraum zu gelangen. Nach Auslösung des Alarms ergriffen die Einbrecher die Flucht und dürften ohne Beute unerkannt entkommen sein. Ob sie überhaupt die Lagerräume betreten konnten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/666-3411 zu melden.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell