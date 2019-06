Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfall mit drei Verletzten - Zeugenaufruf++

Oldenburg (ots)

++Verkehrsunfall mit drei Verletzten - Zeugenaufruf++ Der 21jährige Oldenburger befährt mit seinem Pkw Daimler-Benz stadtauswärts die Nadorster Straße in Oldenburg. In Höhe der Hausnummer 28 kommt es mit dem Pkw Citroen der 42jährigen Oldenburgerin, die von dem dortigen Grundstück in den fließenden Verkehr einbiegen möchte, zum Zusammenstoß. Durch die Kollision werden beide Fahrzeugführer und der 23jährige Beifahrer im Mercedes leicht verletzt. Es entsteht ein Schaden von etwa 8000.-Euro. Aufgrund unterschiedlicher Angaben werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Oldenburg unter 0441/790-4115 zu melden.

