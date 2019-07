Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall zwischen zwei Radfahrern 58-Jähriger leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Bei einem Unfall am Montag kurz nach 14 Uhr an der Einmündung Henkel-Teroson-Straße/Diebsweg wurde ein 57-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Beim Überholen des 57-Jährigen hielt ein 35-jähriger Radfahrer einen zu geringen Seitenabstand und streifte den 57-Jährigen wodurch dieser zu Boden stürzte. An dem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

