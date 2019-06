Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Firmentransporter Ziel von Werkzeugdieben

Osnabrück (ots)

Die Osnabrücker Polizei hat in den vergangenen Tagen mehrere Anzeigen wegen aufgebrochener Firmentransporter aufgenommen. Die Firmenwagen, die zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in Wohngegenden (Jeggener Weg, Kaßmannsweg, Ellerhorststraße) auf Parkstreifen oder vor Wohnhäusern abgestellt waren, wurden von unbekannten Tätern aufgebrochen. Aus den Kleintransportern der Marken Ford und VW wurden hochwertige Werkzeuge gestohlen. Die Polizei stellte bei allen Taten einen besonderen "modus operandi" fest: In die seitlichen Schiebetüren wurde ein Loch geschnitten. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise zu den genannten Diebstählen und bitten um erhöhte Aufmerksamkeit in Wohngegenden. Die Ermittler gehen davon aus,dass die Täter mit größeren Autos in den Wohngebieten unterwegs sind und nach Monteurs-Fahrzeugen Ausschau halten. Diese werden in der Regel erst in den frühen Abendstunden in den Siedlungen abgestellt und am frühen Morgen wieder genutzt. Die Polizisten bitten die Anwohner um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen. Anrufe werden unter der Notrufnummer, 0541 327 2115 oder 0541 327 3203 entgegengenommen.

