Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Warnung der Polizei Cochem vor dem Deliktsphänomen "Falscher Polizeibeamter"

Cochem (ots)

Am 17.09.2019 kam es im Stadtgebiet von Cochem zu mehreren Anrufen "falscher Polizeibeamter". Der Polizei wurden bislang sieben solcher Fälle bekannt. In allen Fällen wurden ältere Menschen durch unbekannte Täter telefonisch kontaktiert. In dem Telefongespräch gab sich die anrufende Person als Polizeibeamter aus und fragte die Opfer hinsichtlich vorhandener Wertgegenstände und Bargeld aus. Glücklicherweise ging niemand der angerufenen Personen auf das Telefonat ein. Die Polizei verlangt niemals am Telefon die Herausgabe von Geld oder Wertgegenständen und fordert auch keine Kontoauflösung. Legen sie in solchen Fällen auf und sprechen sie mit ihren Angehörigen - wählen sie die 110!

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem



Telefon: 02671-9840

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell