Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Grafschaft-Holzweiler (ots)

Am 17.09.2019 gegen 21.09 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Vettelhovener Straße in Grafschaft-Holzweiler. Eine 37-jährige Pkw-Fahrerin verlor ausgangs einer S-Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen drei geparkte Fahrzeuge. Bei der Unfallverursacherin wurde Alkoholkonsum festgestellt (2,42 Promille). Die leicht verletzte Frau wurde durch Rettungskräfte ins Krankenhaus nach Bad Neuenahr verbracht. An drei Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Gesamtschadenshöhe beträgt schätzungsweise 80.000 EUR.

