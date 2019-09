Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand einer Lagerhalle in Reifferscheid

Reifferscheid (ots)

Am heutigen 19.09.2019, gegen 06.40 h wurde der Polizei in Adenau ein Brand einer Lagerhalle in Ortsrandlage der Gemeinde Reifferscheid gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die Lagerhalle eines Unternehmens in Brand geraten war. Im Inneren der Lagerhalle waren neben Baumaschinen auch zwei Radlader abgestellt. Das Feuer hatte unter anderem auf die Radlader und den Dachstuhl der Halle übergegriffen. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Wehren schnell gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an.

