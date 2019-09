Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruchdiebstahl in Edeka mit Zielrichtung Zigaretten

Ulmen (ots)

Am 19. September 2019, gegen 04:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in den Edeka-Markt in Ulmen ein. Sie hebelten die Schiebetüre am Haupteingang auf und entwendeten Tabakwaren im Wert von ca. 8000,- Euro. Die Polizei Cochem bittet um Hinweise zu verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem genannten Tatzeitraum.

