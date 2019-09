Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zu schnell rein und zu schnell wieder raus

Beverungen (ots)

Bei einer Geschwindigkeitsmessung auf der B 241 am Ortseingang von Beverungen-Dalhausen fiel den kontrollierenden Beamten ein Verkehrsteilnehmer doppelt ins Auge. Der Autofahrer fuhr nicht nur mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in den Ort hinein, sondern kurz danach auch zu schnell wieder heraus.

Bei der Kontrolle am 13. September wurde mit dem eingesetzten Überwachungsfahrzeug die Geschwindigkeit in beide Fahrtrichtungen innerorts gemessen. Dabei wurde ein Pkw zunächst mit 82 km/h gemessen (Toleranz bereits abgezogen), als er in den Ort hineinfuhr. Etwa fünf Minuten später fuhr derselbe Fahrer wieder aus dem Ort heraus, diesmal mit festgestellten 75 km/h (einschließlich Toleranzabzug). In Summe erwarten den Fahrer voraussichtlich ein Bußgeld von insgesamt 260 Euro, drei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Aufgrund von Beschwerden von Anwohnern hat der Verkehrsdienst der Polizei Höxter in den vergangenen Wochen mehrfach an der Oberen Hauptstraße (B 241) am Ortsausgang in Richtung Borgentreich die Geschwindigkeit überwacht. Von 4.611 insgesamt erfassten Fahrzeugen waren 913 zu schnell. Das sind rund 20 Prozent aller Fahrzeuge. Die höchste gemessene Geschwindigkeit an dieser Stelle betrug 97 km/h. /nig

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell